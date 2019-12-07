واشنطن: لا تغيير في نشر طائرات استطلاع حول شبه الجزيرة الكورية

سول- (د ب أ):

ذكرقائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادي، تشارلز براون أنه ليس هناك أي تغيير حقيقي فيما يتعلق بطائرات الاستطلاع الأمريكية حول شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكيةإن تشارلز براون عقد مؤتمرا عبر الهاتف أمس الجمعة ونقل هذا الموقف.

وعندما تم سؤاله عما إذا كانت عمليات نشر أمريكا طائرات استطلاع حول شبه الجزيرة الكورية، لها صلة باعتداءات محتملة كورية شمالية، قال براون إن أمريكا تنشر طائرات استطلاع بنفس الطريقة التي نشرتها العام الماضي، أو شيء من هذا القبيل و"ليس هناك أي تغيير حقيقي".

وأضاف أنه مع اقتراب نهاية العام بتصعيد كوريا الشمالية لهجتها ضد أمريكا، تولي أمريكا اهتماما كبيرا ليس فقط لهذا الشهر لكن لعام 2020 أيضا.