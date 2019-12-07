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مصدر مطلع : احتجاز 6 سعوديين على خلفية اطلاق النار في قاعدة جوية أمريكية

10:24 ص السبت 07 ديسمبر 2019
مصدر مطلع : احتجاز 6 سعوديين على خلفية اطلاق النار في قاعدة جوية أمريكية

أرشيفية

بينساكولا- (د ب ا):

ذكر مصدر مطلع على مجريات التحقيق في حادث اطلاق النار في قاعدة بينساكولا الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية ، انه تم احتجاز ستة اشخاص سعوديين قرب مسرح اطلاق النار لاستجوابهم .

ونقلت صحيفة"نيويورك تايمز" اليوم السبت عن المصدر قوله إن ثلاثة من المحتجزين شوهدوا وهم يقومون بتصوير الحادث باكمله.

وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي.

وقالت الصحيفة إن السلطات الأمريكية، بقيادة مكتب التحقيق الاتحادي، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح باطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيًا.

وذكرت مجموعة سايت انتيليجنس التي ترصد الانشطة الجهادية على الإنترنت أنه قبل إطلاق النار بفترة قصيرة ، نشر حساب على تويتر يحمل اسمًا متطابقًا لاسم مرتكب الحادث وصية" تصف الولايات المتحدة بأنها "أمة شريرة" وانتقدت دعمها لإسرائيل.

وقدم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تعازية للرئيس الامريكي في ضحايا الحادث من الأمريكيين.

ووقع الحادث بعد يومين من قتل بحار اثنين من العاملين في قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة في هاواي، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقال المسؤولون في بيرل هاربور إن فعاليات الإحياء السنوي للهجوم الياباني على القاعدة في عام 1941، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى ساحة الحرب العالمية الثانية ، ستمضي كما هو مخطط لها في عطلة نهاية الأسبوع.

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