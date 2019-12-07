المكسيك تمنح اللجوء السياسي لوزير الاقتصاد البوليفي السابق

نيو مكسيكو- (أ ف ب):

أعلن وزير الاقتصاد البوليفي السابق لويس آركي، أمس الجمعة، أنه سينضم إلى الرئيس السابق إيفو موراليس في المكسيك بعد حصوله على اللجوء السياسي هناك.

وآركي، الذي قاد الاقتصاد البوليفي لتحقيق نمو قوي على مدى سنوات، قال في رسالة نشرتها وسائل إعلام "أشكر الحكومة المكسيكية على منحي حق اللجوء السياسي في هذا البلد الشقيق".

وكان آركي عنصرا رئيسيا في حكومات موراليس المتعاقبة منذ عام 2006 التي تمكنت من خفض معدلات الفقر في البلاد وتحقيق نمو اقتصادي سريع غذّته صادرات الغاز، ما جعل بوليفيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أميركا اللاتينية في السنوات الأخيرة.

وأشار آركي في رسالته الى أنه يعتزم لاحقا الانتقال الى البرازيل "لمواصلة إجراء فحوصاته الطبية الدورية".

وكان الوزير السابق قد اضطر للتنحي موقتا عام 2017 لأسباب صحية.

وتوقع آركي ان تحقق بوليفيا نموا بنسبة 4,5 بالمئة عام 2019 قبل اندلاع أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية وأجبرت موراليس على الاستقالة في 10 نوفمبر واللجوء الى المكسيك.

كما منحت المكسيك حق اللجوء لنائب الرئيس البوليفي السابق الفارو غارسيا ووزيرة الصحة السابقة غابرييلا مونتانو.