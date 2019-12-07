نقل جثة طبيب ياباني قُتل في أفغانستان إلى بلاده

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه سيتم نقل جثمان طبيب ياباني بصحبة أسرته اليوم السبت إلى بلاده، وقتل الطبيب الياباني، الذي كان يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية في أفغانستان.

وكان تيتسو ناكامورا قد قُتل في كمين نصبته جماعة مسلحة مجهولة الهوية في مدينة جلال آباد، شرق أفغانستان يوم الأربعاء الماضي.

وكانت ناوكو، أرملة ناكامورا وابنته، أكيكو قد وصلتا إلى العاصمة الأفغانية، كابول أمس الجمعة للمطالبة بجثته.

والتقى الرئيس الأفغاني، أشرف غني معهما في المكتب الرئاسي لنقل تعازيه، حيث أكد لهما مسؤولية السلطات الأفغانية عن تحديد هوية واعتقال المهاجمين.

وكان ناكامورا قد قضى سنوات في أفغانستان، حيث كان يقوم بتقديم مساعدات إنسانية، فضلا عن المساعدة في مشروعات إعادة الإعمار، بما في ذلك شق قنوات ري.

وفي أكتوبر الماضي، أصبح ناكامورا أول أجنبي، يتم منحه جنسية أفغانية فخرية.

وتعتقد الشرطة الأفغانية أن الجماعة المسلحة استهدفت الطبيب البارز للفت الانتباه لها داخل وخارج البلاد.

ومن المتوقع أن تصل جثة ناكامورا إلى اليابان غدا الأحد.