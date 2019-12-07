أطباء روس: إجراء فحوصات الحمض النووي ل35 طفلا بسوريا ضمن جهود إعادتهم للبلاد

موسكو - (أ ش أ):

ذكرت مفوضة حقوق الأطفال الروسية آنا كوزنيتسوفا، اليوم السبت، أن الأطباء الروس أخذوا عينات من 35 طفلاً يعيشون في مخيم الهول بسوريا، لإجراء فحوصات الحمض النووي ضمن الجهود المبذولة لإعادة الأطفال من أصول روسية إلى ديارهم.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن كوزنيتسوفا قولها "أهم أهداف هذه الرحلة هي جمع عينات من الحمض النووي لبقية الأطفال في مخيم الهول،وتمكنا من جمع عينات ل 35 طفلا أكبرهم 13 عامًا وأصغرهم ستة أشهر، لافتة إلى أنه سيتم تجهيز المستندات قريباً لهذه المجموعة من الأطفال، وسيتم نقل الأطفال إلى روسيا في أسرع وقت ممكن.

وكانت المفوضة الحقوقية قد أعلنت في وقت سابق أن فريقاً من الأطباء الروس توجه إلى سوريا لإجراء فحوص الحمض النووي لتحديد هوية المواطنين الروس، ودراسة إمكانات نقلهم إلى روسيا، وتم أمس نقل ستة أطفال روس من سوريا إلى موسكو.