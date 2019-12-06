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خفر السواحل الموريتاني يعترض قاربا يقل 180 مهاجرا

11:56 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
خفر السواحل الموريتاني يعترض قاربا يقل 180 مهاجرا

أرشيفية

نواكشوط - (أ ش أ):

قالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، إن خفر السواحل الموريتاني اعترض قاربا يقل ما يصل إلى 180 مهاجرا بعد أقل من يومين من وفاة 62 مهاجرا غرق قاربهم في نفس المنطقة في الطريق من جامبيا.

وقالت لورا لونجاروتي رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا - حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم الجمعة - إن من المعتقد أن القارب كان يحمل ما بين 150 و180 شخصا تعكف السلطات المحلية على تحديد هويتهم.

وتشير الحوادث إلى تزايد عدد الراغبين في خوض الرحلة البحرية عبر الطريق المحفوف بالمخاطر من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية، والذي كان طريقا رئيسيا للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا ، إلى أن كثفت إسبانيا الدوريات في منتصف العقد الأول من القرن الحالي.

وقالت لونجاروتي "هذا جزء من نهج يتزايد فيه عدد السالكين هذا المسار بعد توقف ممر وسط البحر المتوسط بسبب الوضع في ليبيا".

وغرق 62 شخصا على الأقل يوم الأربعاء قبالة ساحل موريتانيا ، بينما اضطر نحو 80 للسباحة إلى الشاطئ بعد ما غرق القارب الذي يقلهم شمالا من جامبيا، في واحد من أسوأ الحوادث على هذا الطريق خلال السنوات القليلة الماضية.

هذا المحتوى من

Asha
خفر السواحل الموريتاني قوارب الهجرة هجرة غير شرعية
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