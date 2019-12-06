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مقتل 14 شخصًا في هجوم لمتمردين في الكونغو الديمقراطية

11:20 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
مقتل 14 شخصًا في هجوم لمتمردين في الكونغو الديمقراطية

مقتل 14 شخصًا في هجوم لمتمردين في الكونغو الديمقرا

جوما - (د ب أ):

صرح مسؤول حكومي بجمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة بأن 14 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم للميليشيات في شرقى البلاد خلال الأسبوع الحالى .

وقال دونات كيبوانا، حاكم مقاطعة بيني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ."، إن التوغل في قرية مانتومبي ، بمقاطعة بيني ، يعزى إلى متمردي " القوات الديمقراطية المتحالفة " الإسلامية المتطرفة.

وأضاف " لقد قام المهاجمون بغزو قرية مانتومبي يوم أمس الخميس حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر في أجواء اتسمت بأمطار غزيرة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا."

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من مقتل 12 شخصًا في هجمات مماثلة يوم الثلاثاء الماضى .

وتنفذ جماعات مسلحة ، معنية بانتزاع السيطرة على الموارد الطبيعية، الكثير من هذه الهجمات المتكررة في شرقى الكونغو الديمقراطية. وقُتل عشرات الأشخاص في الأسابيع القليلة الماضية وحدها.

وهناك ما يقدر بحوالى 160 مجموعة متمردة تضم أكثر من 20 ألف مقاتل ينشطون في شرقى الكونغو.

هجوم مسلح الكونغو الديمقراطية ميليشيات مسلحة

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