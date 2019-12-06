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فلسطين ترحب بدعم الكونجرس الأمريكي حل الدولتين ورفض الاستيطان

11:17 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
فلسطين ترحب بدعم الكونجرس الأمريكي حل الدولتين ورفض الاستيطان

الكونجرس الأمريكي

رام الله - (د ب أ):

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الكونجرس الأمريكي اليوم الجمعة دعم حل الدولتين ورفض الاستيطان الإسرائيلي.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إنها تعبر عن "تقديرها لقرار الكونجرس الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، والإجراءات أحادية الجانب، والإقرار بطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الخاصة به".

وأضافت أن القرار يأتي "ردا على سياسية الإدارة الأمريكية الحالية الخاطئة التي كان آخرها تصريحات (وزير الخارجية الأمريكي مايك) بومبيو التي اعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي".

وتابعت "أن ما جاء في هذا القرار يُعد رسالة واضحة للإدارة الأمريكية واسرائيل، مفادها أن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".

وجددت الرئاسة التأكيد على أن السلام الحقيقي "لن يتحقق دون العودة الى القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، مطالبة الإدارة الأمريكية بـ "التراجع عن سياساتها الخاطئة ابتداءً بموضوع القدس، وانتهاءً بدعم الاستيطان، ورفض حل الدولتين".

الكونجرس الأمريكي الاستيطان الإسرائيلي فلسطين

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