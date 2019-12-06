قطر: الحديث مع السعودية انتقل من طريق مسدود لرؤية مستقبلية للعلاقات

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، اليوم الجمعة، إن محادثات جرت مع المملكة العربية السعودية، في إطار حل الأزمة الخليجية، معربًا عن أمله في نتائج إيجابية.

وأوضح في كلمته بمنتدى حوار المتوسط بالعاصمة الإيطالية، أن المحادثات انتقلت من طريق مسدود في إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقات.

وأكد وزير الخارجية القطري، أنه لم يعد الحديث يدور عن المطالب 13 والمفاوضات تبتعد عنها، لافتًا إلى أن بلاده لديها سياستها الداخلية ولن تكون محل تفاوض مع أي طرف.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، علق في وقت سابق من الجمعة، على تقارير التقارب، التي ألمحت باحتمالية إنهاء المقاطعة الرباعية لقطر.

وقال الجبير، في كلمته بحوار روما الجمعة، إن المملكة وجهت دعوة للأمير تميم، حاكم قطر، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، المُقرر إقامتها في العاصمة الرياض الأسبوع المُقبل.

وتابع: "ولكن تغير موقف من قطر مرهون بخطوات منها" .

يأتي ذلك، بعدما نشرت شبكة بلومبرج الإخبارية، تقريرًا الأسبوع الماضي، ذكر أن هناك العديد من العلامات التي تشير إلى احتمالية حدوث انفراجة في العلاقات بين دول الخليج العربي وقطر،وكان على رأسها مشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المُقامة في قطر، رغم الأزمة السياسية بين الدول الثلاثة وقطر والمعروفة باسم "الأزمة الخليجية"، ومقاطعة الدول الأربعة (مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين) للدوحة منذ عام 2017.