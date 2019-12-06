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السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: مجلس الأمن يعاني من فجوة مصداقية

10:06 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: مجلس الأمن يعاني من فجوة مصداقية

كيلي كرافت

نيويورك - (د ب أ):

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت اليوم الجمعة إن مجلس الأمن يعاني من "فجوة في المصداقية".

وأوضحت في مؤتمر صحفي أن هدفها للشهر الذي تتولى فيه بلادها الرئاسة الدورية للمجلس المكون من 15 عضوًا هو "تغيير سجل مجلس الأمن".

وأضافت" نواجه مشكلة مصداقية في أعين العالم، عندما نتحدث دون اتخاذ إجراء.. هناك عدة مرات عندما يكرر المجلس المحادثات فقط بدلاً من اتخاذ خطوات ملموسة إلى الأمام".

وتابعت أن "فجوة المصداقية لها تداعيات على الدعم الشعبي".

كيلي كرافت مجلس الأمن الأمم المتحدة

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