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مسؤول أمريكي: مطلق النار في القاعدة العسكرية هو طالب سعودي

08:48 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
مسؤول أمريكي: مطلق النار في القاعدة العسكرية هو طالب سعودي

القوات الخاصة الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

قال مسؤول أمريكي، إن مطلق النار المشتبه به في القاعدة السعكرية البحرية الأمريكية، في ولاية فلوريدا، هو طالب سعودي، لافتًا إلى أن الشرطة تفتح تحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد إذا ما كان عملًا إرهابيًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".

أعلنت الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعدة جوية بحرية بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 4 أشخاص.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن من بين القتلى المشتبه به في إطلاق النار، مضيفة أن السلطات، من بينها جهاز التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي"، سارعت إلى مكان الحادث.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن مقتل ثلاثة أشخاص إثر حادث إطلاق نار نشط في قاعدة جوية بحرية بولاية فلوريدا الأمريكية، فيما أصيب آخرون لم يتم تحديد أعدادهم بعد.

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