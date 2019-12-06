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"فيسبوك": حذف الصفحة العربية للمرشد الإيراني على خامنئي

08:41 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
"فيسبوك": حذف الصفحة العربية للمرشد الإيراني على خامنئي

المرشد الإيراني خامنئي

طهران - (أ ش أ):

ذكرت وسائل اعلام إيرانية أن موقع "فيسبوك" حذف، اليوم الجمعة، الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي بالكامل.

وأضافت وسائل الاعلام الإيرانية، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية أن "فيسبوك"، ومنذ فترة كان فرض قيودا على صفحة المرشد بسبب "خرق قوانين الاستخدام".

وأشارت إلى أن صفحة المرشد الإيراني باللغة العربية كان لها 100 ألف متابع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض قيود على صفحات المرشد والمسؤولين الإيرانيين، أو حذفها، في بلد لا يسمح للمواطنين أن يفتحوا صفحات خاصة بهم على مختلف مواقع التواصل أو الوصول إلى تطبيقات المراسلة العالمية.

وسبق أن تم حذف صفحات المرشد ومسؤولين آخرين على "إنستجرام" و"تويتر".

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