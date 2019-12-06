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لافروف وبيدرسن يؤكدان دعمهما لجهود اللجنة الدستورية السورية

07:35 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
لافروف وبيدرسن يؤكدان دعمهما لجهود اللجنة الدستورية السورية

سيرجي لافروف

روما - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن عمل اللجنة الدستورية السورية، والمقترحات اللازمة لرفد الإصلاح الدستوري في سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن وزارة الخارجية الروسية، في بيان،: "لافروف وبيدرسن التقيا على هامش مؤتمر (حوار البحر المتوسط) المنعقد في روما، حيث "تبادلا الآراء حول سير عمل اللجنة الدستورية استنادا إلى نتائج جولتين من اجتماعاتها في جنيف".

وأضافت أن الطرفين "أشارا إلى ضرورة المساهمة في إطلاق حوار مستدام ومثمر بين السوريين بعيدا عن أي تدخل خارجي وفرض قيود زمنية على عمل اللجنة، لصياغة اقتراحات موحدة تجمع عليها اللجنة حول الإصلاح الدستوري لتحظى بأوسع تأييد شعبي ممكن في البلاد".

كما بحث الجانبان التحضير لعقد "اجتماع دولي جديد حول سوريا بصيغة أستانا" يومي 10 و11 ديسمبر الجاري في عاصمة كازاخستان نور سلطان.

يذكر أن اللجنة الدستورية السورية قد بدأت أعمالها في 30 أكتوبر الماضي تحت رعاية الأمم المتحدة.

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سيرجي لافروف اللجنة الدستورية السورية جير بيدرسن

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