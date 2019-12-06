واشنطن تفرض عقوبات على 4 عراقيين ساهموا في قمع التظاهرات

القاهرة – مصراوي:

فرضت الولايات المتحدة عقوبات الجمعة، على ثلاثة مسؤولين عراقيين، ورابع رجل أعمال، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، وذلك وفقًا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن العقوبات تستهدف قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، وشقيقه ليث الخزعلي، وحسين فالح اللامي، قائد الأمن في قوات الحشد الشعبي، المرتبطة بفيلق القدس الإيراني، وخميس فرحان الخنجر، وهو رجل أعمال وسياسي عراقي.

وفرضت واشنطن عقوبات على الشقيقين الخزعلي، وحسين اللامي، لـ"تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالعراق"، بينما جرى فرض عقوبات على خميس فرحان الخنجر، لرشوة مسؤولين حكوميين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: "محاولات إيران لقمع المطالب المشروعة للشعب العراقي بالإصلاح الحكومي من خلال ذبح المتظاهرين المسالمين أمر مروع".

وأضاف: "أن المعارضة والاحتجاج العام السلمي عناصر أساسية في جميع الديمقراطيات. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد. سنحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في العراق".