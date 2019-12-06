أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والهلال قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

واشنطن تفرض عقوبات على 4 عراقيين ساهموا في قمع التظاهرات

07:22 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
واشنطن تفرض عقوبات على 4 عراقيين ساهموا في قمع التظاهرات

احتجاجات العراق

القاهرة – مصراوي:

فرضت الولايات المتحدة عقوبات الجمعة، على ثلاثة مسؤولين عراقيين، ورابع رجل أعمال، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، وذلك وفقًا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن العقوبات تستهدف قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، وشقيقه ليث الخزعلي، وحسين فالح اللامي، قائد الأمن في قوات الحشد الشعبي، المرتبطة بفيلق القدس الإيراني، وخميس فرحان الخنجر، وهو رجل أعمال وسياسي عراقي.

وفرضت واشنطن عقوبات على الشقيقين الخزعلي، وحسين اللامي، لـ"تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالعراق"، بينما جرى فرض عقوبات على خميس فرحان الخنجر، لرشوة مسؤولين حكوميين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: "محاولات إيران لقمع المطالب المشروعة للشعب العراقي بالإصلاح الحكومي من خلال ذبح المتظاهرين المسالمين أمر مروع".

وأضاف: "أن المعارضة والاحتجاج العام السلمي عناصر أساسية في جميع الديمقراطيات. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد. سنحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في العراق".

عقوبات اقتصادية واشنطن احتجاجات العراق قمع التظاهرات

الخبر التالى:

لافروف: المشكلة الكردية "قنبلة موقوتة" تهدد المنطقة بأسرها
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان