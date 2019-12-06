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البيت الأبيض: أمريكا والصين تقتربان من التوصل لاتفاق تجاري

06:52 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
البيت الأبيض: أمريكا والصين تقتربان من التوصل لاتفاق تجاري

أمريكا والصين تقتربان من التوصل لاتفاق تجاري

واشنطن - (د ب أ):

قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين قريبتان من التوصل لاتفاق تجاري.

وقال لتليفزيون بلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب سوف يتخذ قراراته بشأن التعريفات الجمركية الصينية استنادا إلى المفاوضات الجارية، التي أشار إلى أنها تسير بشكل "طيب" وأنها تجرى بشكل شبه يومي وبناء مع الصين، وأن إبرام اتفاق تجاري مع الصين لا يزال قريبا.

غير أنه أوضح أنه ليست هناك خطط للقاء بين زعيمي الولايات المتحدة والصين في الوقت الراهن.

وقال إن ترامب عبر عن إعجابه بشكل رئيسي لما يراه في المفاوضات التجارية مع الصين، مشيرا إلى أن ترامب سوف يستخدم كل من التعريفات وطاولة المفاوضات بشأن التجارة.

ولفت كودلو إلى أن موعد 15 ديسمبر هو يوم مهم للغاية بالنسبة للرسوم الجمركية الأمريكية التى من المقرر أن يبدأ سريانها فى هذا اليوم على سلع صينية .

أمريكا الصين الاتفاق التجاري

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