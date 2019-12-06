أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والهلال قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار بالقاعدة العسكرية الأمريكية إلى 4 أشخاص

06:48 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار بالقاعدة العسكرية الأمريكية إلى 4 أشخاص

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعدة جوية بحرية بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 4 أشخاص.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن من بين القتلى المشتبه به في إطلاق النار، مضيفة أن السلطات، من بينها جهاز التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي"، سارعت إلى مكان الحادث.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن مقتل ثلاثة أشخاص إثر حادث إطلاق نار نشط في قاعدة جوية بحرية بولاية فلوريدا الأمريكية، فيما أصيب آخرون لم يتم تحديد أعدادهم بعد.

هذا المحتوى من

الشرطة الأمريكية حادث إطلاق النار قاعدة جوية بحرية فلوريدا

الخبر التالى:

ميركل تلتقي بوتين قبل قمة أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان