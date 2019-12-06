مقتل 3 في إطلاق نار بقاعدة بحرية عسكرية أمريكية

القاهرة – مصراوي:

أعلنت شرطة فلوريدا، مقتل 3 أشخاص، بينهم المشتبه به، في واقعة إطلاق نار بالقاعدة البحرية العسكرية الأمريكية، بولاية فلوريدا.

وبحسب فضائية "إيه بي سي نيوز"، التابعة لهيئة الإذاعة الأمريكية، أكد مسؤول أنه جرى نقل 9 مصابين إلى مستشفى "بابتيست"، في مدينة بينساكولا، بولاية فلوريدا، لافتًا إلى أن حالتهم الصحية غير معروفة.

وكشفت الفضائية الأمريكية، أن عدد المصابين غير معروف بعد. فيما فيما جرى إغلاق القاعدة العسكرية.

وأوضحت أن تلك هي الحادثة الثانية من نوعها في قاعدة بحرية خلال الأسبوع الماضي.