إطلاق نار في قاعدة عسكرية بحرية أمريكية
04:07 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
القاهرة - مصراوي:
أعلنت الشرطة في فلوريدا، ورود معلومات حول إطلاق نار بقاعدة "ناس" العسكرية البحرية، في الولاية، وذلك وفقًا لما ذكرته "إيه بي سي نيوز" التابعة لهيئة الإذاعة الأمريكية.
ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن عملية إطلاق النار في الولاية الأمريكية.
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