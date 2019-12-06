تونس: توقعات بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع

رئيس الحكومة التونسية المُكلَّف، الحبيب الجملي

تونس- (د ب أ):

توقع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الجمعة طرح الحكومة الجديدة خلال أسبوع في أعقاب ثلاثة أسابيع من المشاورات مع الأحزاب.

وصرح الجملي للصحفيين في قصر الضيافة بضاحية قرطاج، حيث تجري مفاوضات تشكيل الحكومة "ما يزال أمامنا الوقت. الأهم من ذلك هو تشكيل حكومة ملائمة للمرحلة التي تمر بها البلاد. حكومة كفاءات وطنية قادرة على تحسين الأوضاع التي تعاني منها البلاد".

وأضاف الجملي "حريص لأن تكون الحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل جاهزة".

ورشحت حركة النهضة الاسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم السادس من تشرين أول/أكتوبر الماضي الجملي وكلفه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 15 نوفمبر للبدء بتشكيل الحكومة.

ومهلة المفاوضات محددة في الدستور بشهر وتمدد مرة واحدة. وإذا لم يتوفق الجملي في مفاوضاته يحق بعدها لرئيس الجمهورية تكليف شخصية أخرى لمدة أقصاها شهرين لتولي المهمة وإذا ما فشل في تشكيل الحكومة فإن للرئيس أن يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة.

وقال الجملي اليوم "تلقينا ترشيحات كثيرة من داخل الأحزاب وخارجها. ما زال بعض الأحزاب لم يقدموا مرشحين. نريد أن تكون عملية الفرز موضوعية".

ولم يشر رئيس الحكومة المكلف الى الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي الذي ستقوده حركة النهضة، لكن حزب التيار الديمقراطي مثلا حسم أمره اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي بعدم الدخول في الائتلاف.

كما أعلن حزب "حركة الشعب" أمس عن رفضه للمفاوضات الجارية لتكوين الحكومة. وأرجع موقفه في بيان له إلى "عدم جدية رئيس الحكومة في التعاطي ايجابيا مع المقترحات المقدمة وإصراره على إعادة انتاج الفشل".

والحزبان شكلا ائتلافا في المعارضة الى جانب عدد من المستقلين، يضم 41 نائبا في البرلمان ما يجعلها الكتلة الثانية بعد كتلة حزب حركة النهضة الفائزة بـ 54 مقعدا وقبل حزب "قلب تونس" الليبرالي الثالث بـ38 مقعد.

وتحتاج الحكومة إلى مصادقة الأغلبية المطلقة (109 أصوات من بين 217) لنيل ثقة البرلمان.