تركيا تدين قرار اليونان بطرد السفير الليبي

انقرة/روما- (د ب أ):

أدان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قرار اليونان بطرد السفير الليبي لدى أثينا، على خلفية مذكرة التفاهم المبرمبة بين ليبيا وتركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الحوار المتوسطي 2019، التي انطلقت أمس في العاصمة الإيطالية روما، حسبماذكرت اليوم الجمعة وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

وقال تشاووش أوغلو "لا يمكن قبول طرد اليونان للسفير الليبي لديها وطرابلس لن ترضخ لهذا التهديد".

كانت الحكومة اليونانية قد قررت في وقت سابق من اليوم الجمعة طرد السفير الليبي في أثينا احتجاجا على اتفاقية بين بلاده تركيا تتعلق بتقسيم مناطق نفوذ ومصالح في البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اليوم الجمعة أمام الصحفيين إنه تم إمهال السفير ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، موضحا في المقابل أن هذا القرار لا يعني قطع اليونان لعلاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا.

يشار إلى أنه في 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا، بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية.

واعترضت مصر واليونان وقبرص ومجلس النواب الليبي المنتخب على المذكرتين.