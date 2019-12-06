الحريري يطلب من دول صديقة وشقيقة مساعدة لبنان

بيروت- (د ب أ):

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري اليوم الجمعة أنه ""في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات".

وشملت الرسائل، بحسب البيان" كلا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التركي رجب اردوغان، رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج، رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي ووزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو".

يذكر أن لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية ونقصاً في السيولة نتيجة العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. ومؤخراً سياسة حبس السيولة التي تتبعها المصارف، ما أثر سلباً بمعدّلات النمو الذي بلغ صفر في المئة في العام الحالي.

تأتي رسائل الحريري فيما دخلت الاحتجاجات في مناطق عدة شرق لبنان وجنوبه وشماله يومها ال51 على التوالي للمطالبة بحكومة مستقلة ومحاربة الفساد.