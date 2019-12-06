مصادر توضح حقيقة تعرض قاعدة أمريكية للهجوم في سوريا

دمشق- (د ب أ):

نفت مصادر في محافظة دير الزور شرق سوريا تعرض القوات الأمريكية في حقل نفطي شرق البلاد لهجوم مساء أمس الخميس.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية "ما شهدته منطقة حقل العمل الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية وأكاديمية عسكرية ومقرات لقوات سوريا الديمقراطية ليل أمس هي عمليات تدريب وليس هجوماً على القاعدة الامريكية التي تقع جنوب حقل العمر ".

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "وصلت مساء أمس قافلة عسكرية تضم حوالي 20 سيارة تحمل معدات وأجهزة لإصلاح المنشآت النفطية وتموين ومعدات لوجستية للقوات الامريكية الموجودة في حقل العمر".

وكانت طائرتان مروحيتان تقومان بالتحليق في المنطقة التي مرت بها القافلة الأمريكية التي دخلت الاراضي السورية قادمة من شمال العراق ".

كانت وسائل اعلام سورية قالت اليوم الجمعة إن " مجهولين هاجموا القاعدة الامريكية غير الشرعية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، تزامناً مع وصول رتل من الشاحنات يحمل معدات عسكرية ولوجستية وقوات الاحتلال الأمريكي ترد بقصف مدفعي وقنابل مضيئة ".

وتعتبر القاعدة الامريكية في حقل العمر 70 كم شمال شرق دير الزور القاعدة الامريكية الرئيسية التي من خلالها يتم تأمين الحماية لحقول النفط في المنطقة وهي حقل العمر والتنك والكونيكو وبعض الحقول الصغيرة في ريف دير الزور الشرقي .