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موسكو: عودة 998 لاجئاً سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن

12:52 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
موسكو: عودة 998 لاجئاً سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن

لاجئين سوريين

موسكو - أ ش أ

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 998 لاجئاً عادوا، خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 213 لاجئا (64 امرأة و108 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 785 لاجئا ( 236 امرأة و400 طفل) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة، أنه تمت إعادة تأهيل أربعة مباني سكنية ومخبز ومدرسة في سوريا.

وأوضح أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2 هكتار في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.

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سوريا لبنان الأردن الأراضي السورية

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