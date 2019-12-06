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إنترفاكس: روسيا وتركيا تعملان على عقد جديد لصواريخ إس-400

12:48 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
إنترفاكس: روسيا وتركيا تعملان على عقد جديد لصواريخ إس-400

منظومة إس 400

القاهرة (مصراوي)

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول كبير بوكالة التعاون العسكري الروسية قوله يوم الجمعة إن روسيا وتركيا تعملان على إبرام عقد لتسليم شحنة جديدة من أنظمة صواريخ إس-400 الروسية.

ومثل هذا الاتفاق سيزيد على الأرجح توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا. وعلقت واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج الطائرات المقاتلة الأمريكية إف-35 لمعاقبتها على شراء بطاريات صواريخ إس-400 هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت إنترفاكس عن رئيس الهيئة الروسية الاتحادية للتعاون العسكري والتقني قوله ”نعمل تدريجيا على هذه المسألة. والأهم من ذلك أن الجانبين عازمان على مواصلة التعاون في هذا المجال".

وقال المسؤول ديمتري شوجاييف إنه يعتقد أن ثمة "احتمالا كبيرا جدا" لأن توقع تركيا وروسيا عقدا لتسليم دفعة إضافية من صواريخ إس-400 العام المقبل.

وكان رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية الحكومية قد قال لوكالة الإعلام الروسية في 26 نوفمبر إن موسكو وأنقرة تناقشان بجدية تفعيل خيار في العقد الأصلي يتعلق ببيع المزيد من أنظمة إس-400.

منظومة إس 400 الصواريخ روسيا تركيا

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