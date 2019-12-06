المرجعية الشيعية ليست طرفًا في الحكومة العراقية الجديدة

كربلاء- (د ب أ):

أعلنت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني اليوم الجمعة، أنها ليست طرفا في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة .

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الامام الحسين بمدينة كربلاء امام آلاف من المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة "لابد ان يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة ضمن أطر دستورية وأن الحراك الشعبي إذا اتسع مداه يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لاجراءاصلاحات حقيقية".

تأتي تصريحات الشيخ الكربلائي وسط احتجاجات يشهدها العراق منذ أول أكتوبر، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن.

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية، قتل 460 متظاهرا واصيب 20الف اخرين في الاحتجاجات.