تلفزيون فلسطين يندد باعتقال قوات الاحتلال طواقمه في القدس

رام الله- (د ب أ):

نددت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الحكومية الفلسطينية باعتقال إسرائيل طواقمها اليوم الجمعة في شرق القدس ومصادرة معدات العمل الخاصة بها.

وقال بيان صادر عن الهيئة إنه تم اعتقال مراسلة تلفزيون فلسطين ومقدمة برنامج محلي واثنين من المصورين من موقعين مختلفين في شرق القدس خلال عملهم الصحفي.

وجاء في البيان أن "هذه الجريمة الإسرائيلية تضاف إلى سلسلة الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق الإعلام والإعلاميين الفلسطينيين".

وطالب البيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وتحديدا التي لها علاقة بالحريات العامة والديمقراطية ب"التدخل للدفاع عن مبادئها أمام هذا الانتهاك المباشر لهذه المبادئ".

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان أصدر أمرا قبل نحو أسبوعين يقضي بإغلاق مكتب تلفاز فلسطين الحكومي في القدس لمدة 6 أشهر، بحجة أنه تابع للسلطة الفلسطينية.