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مقتل 11 شرطيا على الأقل في أفغانستان

11:48 ص الجمعة 06 ديسمبر 2019
مقتل 11 شرطيا على الأقل في أفغانستان

قوات أفغانستان

كابول – (د ب أ):

قال مسؤولون أفغانيون، اليوم الجمعة، إن مسلحي طالبان قتلوا 11 ضابط شرطة على الأقل كانوا يحرسون نقاط تفتيش في إقليم قندوز شمالي البلاد.

وذكر عضوا مجلس الإقليم مولوي عبد الله وصفي الله أميري أن ما لا يقل عن نقطتي تفتيش تعرضتا للهجوم والتدمير في حي الإمام صهيب.

وأوضح أميري أن أربعة من رجال الشرطة أصيبوا في الاشتباكات وأن طالبان احتجزت ثلاثة آخرين على الأقل كرهائن.

ووفقا لأميري، تسيطر حركة طالبان إلى حد كبير منذ سنوات على المنطقة، التي تشترك في حدود طولها 80 كيلومترا مع طاجيكستان المجاورة.

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