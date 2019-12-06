أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

سيارة تصطدم بمبنى وزارة المالية الألمانية في برلين

11:36 ص الجمعة 06 ديسمبر 2019
سيارة تصطدم بمبنى وزارة المالية الألمانية في برلين

وزارة المالية الألمانية

برلين- (د ب أ):

اصطدمت سيارة بمبنى وزارة المالية الألمانية في العاصمة برلين صباح اليوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السيارة خرجت لسبب غير معلوم حتى الآن عن طريق السير في شارع "نيدر كيرشن شتراسه" بحي ميته في برلين، واصطدمت بعدة حواجز عمودية، ثم اصطدمت أخيرا بأحد جدران مبنى الوزارة.

وأشارت المتحدثة إلى أنه لا يوجد أي دلائل على تأثير خارجي.

وزارة المالية الألمانية برلين ألمانيا

الخبر التالى:

اليونان تطرد السفير الليبي بعد اتفاق السراج-أردوغان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:تشكيل الأهلي المتوقع.. فايلر يفاضل بين 4 لاعبين في مركزين أمام الهلال