سيارة تصطدم بمبنى وزارة المالية الألمانية في برلين
11:36 ص الجمعة 06 ديسمبر 2019
برلين- (د ب أ):
اصطدمت سيارة بمبنى وزارة المالية الألمانية في العاصمة برلين صباح اليوم الجمعة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن السيارة خرجت لسبب غير معلوم حتى الآن عن طريق السير في شارع "نيدر كيرشن شتراسه" بحي ميته في برلين، واصطدمت بعدة حواجز عمودية، ثم اصطدمت أخيرا بأحد جدران مبنى الوزارة.
وأشارت المتحدثة إلى أنه لا يوجد أي دلائل على تأثير خارجي.
الخبر التالى:اليونان تطرد السفير الليبي بعد اتفاق السراج-أردوغان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
74
-
71
-
58
-
53
-
52
-
48
-
45
-
43
-
34
-
32
-
29
-
26
-
21