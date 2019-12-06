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ميلانيا ترامب تضيء شجرة عيد الميلاد الوطنية في واشنطن

07:44 ص الجمعة 06 ديسمبر 2019
ميلانيا ترامب تضيء شجرة عيد الميلاد الوطنية في واشنطن

ميلانيا ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أضاءت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب الخميس، شجرة عيد الميلاد الوطنية في واشنطن، وبجوارها زوجها الرئيس دونالد ترامب.

وعبر ترامب عن تهانيه للشعب خلال مراسم أقيمت في حديقة إليبس، بين البيت الأبيض ونصب واشنطن التذكاري.

وقالت إدارة الحدائق الوطنية إن شجرة هذا العام يبلغ طولها أكثر من تسعة أمتار من أشجار التنوب الزرقاء من ولاية بنسلفانيا.

وتم إحضار الشجرة في شهر أكتوبر وأعيد زراعتها باستخدام رافعة، وراقب البستانيون سلامتها عن كثب بعد هذه الخطوة.

ويعود تقليد الشجرة الوطنية إلى ما يقرب من قرن. وأضاء الشجرة الأولى الرئيس كالفين كوليدج في عام 1923.

لكن المنظمين بذلوا جهودًا لتحديث هذا الحدث السنوي - ومنذ عام 2013، أصبح للشجرة حساب خاص بها عبر موقع تويتر، حيث تم إرسال تغريدة ليلة الخميس تضمنت رسالة إلى المعجبين تقول: "شكرًا لكل من جاء لرؤيتي الليلة!".

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