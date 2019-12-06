سي إن إن:صور أقمار اصطناعية تظهر نشاطا في موقع صواريخ كوري شمالي

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أنها حصلت على صور ملتقطة عبر قمر اصطناعي تشير إلى أن كوريا الشمالية قد تستعد لاستئناف اختبار محركات بموقع صواريخ ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا أنه تم تفكيكه.

وأوردت الشبكة أن صور القمر الاصطناعي التجاري، التي التقطتها شركة بلانيت لابس للتصوير الخميس، أظهرت نشاطًا جديدًا في محطة سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية ووجود حاوية شحن كبيرة في منصة اختبار المحركات بالمنشأة، وفقًا لجيفري لويس، مدير برنامج منع الانتشار بشرق آسيا بمعهد ميدلبوري الذي يعمل بالشراكة مع شركة التصوير.

وقال لويس لسي إن إن "إن حاوية الشحن لم تشاهد في الموقع قبل يوم الخميس ويشير وجودها إلى أن الكوريين الشماليين يتحركون لاستئناف اختبارات محركات في سوهي".