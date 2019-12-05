أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

البرلمان العراقي يصوت على أسماء أعضاء مفوضية الانتخابات قبل إرسالها للرئاسة

09:07 م الخميس 05 ديسمبر 2019
البرلمان العراقي يصوت على أسماء أعضاء مفوضية الانتخابات قبل إرسالها للرئاسة

مجلس النواب العراقي

القاهرة - (مصراوي)

صوت مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، على مقترح بشأن أسماء أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وقال مصدر نيابي، إن "البرلمان، صوت، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، على مقترح بشأن أسماء أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، الذين تم اختيارهم".

وأضاف المصدر، أن "المقترح ينص على إرسال الأسماء إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم وإصدار مرسوم جمهوري خلال ١٥ يومًا فقط".

مجلس النواب العراقي العراق المفوضية العليا المستقلة

الخبر التالى:

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب "جبان" ويعيش "حالة إنكار" (فيديو)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:المتحدث العسكري: سقوط مقاتلة حربية جراء عطل مفاجئ.. ونجاة الطيار