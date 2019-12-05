البرلمان العراقي يصوت على أسماء أعضاء مفوضية الانتخابات قبل إرسالها للرئاسة

القاهرة - (مصراوي)

صوت مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، على مقترح بشأن أسماء أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وقال مصدر نيابي، إن "البرلمان، صوت، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، على مقترح بشأن أسماء أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، الذين تم اختيارهم".

وأضاف المصدر، أن "المقترح ينص على إرسال الأسماء إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم وإصدار مرسوم جمهوري خلال ١٥ يومًا فقط".