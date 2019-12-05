البرلمان التركي يصدّق على مذكرتي التفاهم مع السراج

القاهرة – مصراوي:

صدّق البرلمان التركي، الخميس، على مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية التي وقعهما مع فايز السراج رئيس المجلس الانتقالي في طرابلس، بحسب ما نقلته قناة "تي آر تي" التركية.

وتعتبر دول مصر واليونان وقبرص تلك المذكرة لا قيمة لها وغير مشروعة، فيما اعتبر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن المذكرة "مؤامرة تركية" تدخل ليبيا في صدام مع جيرانها وخصوصا مصر.

والتقى وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس ديندياس في القاهرة، الأحد، وناقشا تطورات توقيع مذكرتي التفاهم بين أنقرة والسراج، حيث توافق الوزيران على عدم شرعية توقيع "السراج" على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.

كما شدد شكري، الثلاثاء، على أن مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين ومن ثم تعطيل العملية السياسية وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الشعب هناك على الخروج من الأزمة الحالية.