أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

البرلمان التركي يصدّق على مذكرتي التفاهم مع السراج

07:41 م الخميس 05 ديسمبر 2019
البرلمان التركي يصدّق على مذكرتي التفاهم مع السراج

البرلمان التركي

القاهرة – مصراوي:

صدّق البرلمان التركي، الخميس، على مذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية التي وقعهما مع فايز السراج رئيس المجلس الانتقالي في طرابلس، بحسب ما نقلته قناة "تي آر تي" التركية.

وتعتبر دول مصر واليونان وقبرص تلك المذكرة لا قيمة لها وغير مشروعة، فيما اعتبر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن المذكرة "مؤامرة تركية" تدخل ليبيا في صدام مع جيرانها وخصوصا مصر.

والتقى وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس ديندياس في القاهرة، الأحد، وناقشا تطورات توقيع مذكرتي التفاهم بين أنقرة والسراج، حيث توافق الوزيران على عدم شرعية توقيع "السراج" على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.

كما شدد شكري، الثلاثاء، على أن مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين ومن ثم تعطيل العملية السياسية وذلك في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الشعب هناك على الخروج من الأزمة الحالية.

البرلمان التركي تركيا فايز السراج أردوغان

الخبر التالى:

السفير الفلسطينى بالقاهرة: لا نريد دولة بدون غزة أو القدس عاصمة لها
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:المتحدث العسكري: سقوط مقاتلة حربية جراء عطل مفاجئ.. ونجاة الطيار