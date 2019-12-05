محكمة مغربية تمنع رجل من الاقتراب من زوجته لمدة عام

مصراوي – وكالات:

أمرت محكمة مغربية بمنع رجل من الاقتراب من زوجته لمدة عام، بعدما أدين بالعنف ليتم إخضاعه لعلاج نفسي لمواجهة نوبات غضبه.

وأشار موقع "هسبريس" المغربي، الخميس، إلى أن رابطة حقوق النساء كشفت عن دراسة أبرزت صدور حكم من محكمة الاستئناف بمنطقة "تازة" قضى بمنع زوج اعتاد الاعتداء على زوجته، من الاقتراب منها لمدة عام، بجانب إخضاعة لعلاج نفسي بخصوص مواجهة الفضب وحسن التواصل ونبذ العنف، وذلك لمدة عام أيضًا.

من جانب آخر أبرز الموقع أن المحكمة الابتدائية بمدينة "وجدة" قضت هي الأخرى بإيداع زوج مُعنّف مؤسسة للعلاج النفسي.

فيما أمرت المحكمة الابتدائية بمدينة "العرائش" بمنع ابن من الاتصال بوالدته أو الاقتراب من مكان تواجدها مدة سنة، بعدما أدين بالعنف ضد الأصول، كما أصدرت أوامر مماثلة في قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي.