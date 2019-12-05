أكثر الكلمات إنتشاراً

قاعدة بيرل هاربر شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

محكمة مغربية تمنع رجل من الاقتراب من زوجته لمدة عام

06:53 م الخميس 05 ديسمبر 2019
محكمة مغربية تمنع رجل من الاقتراب من زوجته لمدة عام

صورة تعبيرية

مصراوي – وكالات:

أمرت محكمة مغربية بمنع رجل من الاقتراب من زوجته لمدة عام، بعدما أدين بالعنف ليتم إخضاعه لعلاج نفسي لمواجهة نوبات غضبه.

وأشار موقع "هسبريس" المغربي، الخميس، إلى أن رابطة حقوق النساء كشفت عن دراسة أبرزت صدور حكم من محكمة الاستئناف بمنطقة "تازة" قضى بمنع زوج اعتاد الاعتداء على زوجته، من الاقتراب منها لمدة عام، بجانب إخضاعة لعلاج نفسي بخصوص مواجهة الفضب وحسن التواصل ونبذ العنف، وذلك لمدة عام أيضًا.

من جانب آخر أبرز الموقع أن المحكمة الابتدائية بمدينة "وجدة" قضت هي الأخرى بإيداع زوج مُعنّف مؤسسة للعلاج النفسي.

فيما أمرت المحكمة الابتدائية بمدينة "العرائش" بمنع ابن من الاتصال بوالدته أو الاقتراب من مكان تواجدها مدة سنة، بعدما أدين بالعنف ضد الأصول، كما أصدرت أوامر مماثلة في قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي.

محكمة مغربية محاكمة المرأة علاج نفسي

الخبر التالى:

فرنسا: صواريخ إيران الباليستية لا تراعي الاتفاق النووي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان