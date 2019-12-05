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أمريكا ترصد 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي إيراني

06:42 م الخميس 05 ديسمبر 2019
أمريكا ترصد 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي إيراني

المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك

القاهرة - (مصراوي)

قال براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، إن الحكومة في طهران قتل المئات من المواطنين العزل خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الخميس، بشأن إيران، أن أعمال العنف التي واجهت الاحتجاجات مخالفة لحقوق الإنسان.

وكشف عن مكافأة بقيمة 15 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات عن عبد الرضا شهلات القيادي بالحرس الثوري الإيراني متورط في جرائم إرهاب، ومسؤول عن نقل الأسلحة الإيرانية للمليشيات وأذرعها في المنطقة.

وطالب إيران بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في السجون الإيرانية، مضيفًا أن هناك نحو 7 آلاف معقتل خلال الاحتجاجات الأخيرة التي ضربت إيران.

وأكد أن واشنطن تمتلك تقارير تشير إلى مقتل وإصابة الآلاف في الاحتجاجات الإيرانية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني تظاهر ضد نظامه للمطالبة بوقف المغامرات الطائفية.

وأشار إلى أن النظام الإيراني، مازال يحتفظ بسلطته بفضل الأذرع الأمنية فقط،

وأعلن أن القوات البحرية الأمريكية صادرت سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن في طريقها إلى اليمن، لافتًا إلى أن شحنة الصواريخ المصادرة هي الأكير تطورًا في الخليج العربي.

وأشار إلى أن إيران تزود أذرعتها في المنطقة بالأسلحة والصواريخ، مطالبًا النظام الإيراني بوقف التدخلات في الشأن اليمني.

براين هوك إيران الولايات المتحدة احتجاجات إيران

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