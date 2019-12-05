مقتل مسؤول أمني بنيران مجهولين في شبوة اليمنية

صنعاء - (د ب أ )

قتل مسؤول أمني يمني، اليوم الخميس، بنيران مجهولين في محافظة شبوة شرقي البلاد.

وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لمدير أمن مديرية الروضة في محافظة شبوة مجاهد باعوضة، وأطلقوا عليه النار ما أدى إلى وفاته.

وأضاف المصدر أن المسلحين لاذوا بالفرار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

وتخضع محافظة شبوة النفطية لسلطة القوات الحكومية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي.