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مقتل مسؤول أمني بنيران مجهولين في شبوة اليمنية

05:34 م الخميس 05 ديسمبر 2019
مقتل مسؤول أمني بنيران مجهولين في شبوة اليمنية

أرشيفية

صنعاء - (د ب أ )

قتل مسؤول أمني يمني، اليوم الخميس، بنيران مجهولين في محافظة شبوة شرقي البلاد.

وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لمدير أمن مديرية الروضة في محافظة شبوة مجاهد باعوضة، وأطلقوا عليه النار ما أدى إلى وفاته.

وأضاف المصدر أن المسلحين لاذوا بالفرار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

وتخضع محافظة شبوة النفطية لسلطة القوات الحكومية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي.

اليمن صنعاء شبوة إطلاق نار اغتيال

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