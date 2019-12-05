المدعي الإسرائيلي: تهم فضيحة الغواصات الألمانية ستطول مقربين من نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)

قال مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يتم توجيه الاتهام إلى العديد من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في فضيحة رشوة تتعلق بغواصات ألمانية.

وقال المكتب إنه يعتزم توجيه اتهامات ضد المحامي الشخصي لنتنياهو والذي تربطه به صلة قرابة، ديفيد شمرون، وأيضا ضد رجل الأعمال ميكي جانور، إلى جانب آخرين، إلى حين عقد جلسة استماع.

ويواجه شمرون تهما تتعلق بغسل أموال، بينما يواجه جانور تهما بتلقي رشاوى، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام .

وكان قد تم استجواب نتنياهو في هذه القضية، المعروفة في وسائل الإعلام الإسرائيلية باسم "القضية 3000" و"قضية الغواصات"، ولكن ليس كمشتبه به.

وكان نتنياهو وقع في تشرين أول/أكتوبر من عام 2016، اتفاقية بمليارات الدولارات، للحصول على ثلاث غواصات وسفن بحرية من شركة "تيسنكروب" الالمانية، ضد رغبة وزير الدفاع آنذاك، موشيه يعلون، وآخرين في مؤسسة الدفاع.

وتصدرت القضية عناوين الصحف لأول مرة، عندما تم الكشف عن التعاقد مع شمرون، من جانب الممثل الإسرائيلي لشركة "تيسنكروب".

يشار إلى أن شمرون ليس محامي نتنياهو فحسب، ولكنه محامي الدفاع عن جانور، الذي كان موزعا للشركة الالمانية، وكان من المفترض أن يحصل على عمولة بقيمة مليون دولار من خلال الصفقة.

ويعد جانور حاليا أحد الشهود الرئيسيين في القضية.