جونسون يتعهد بخفض الضرائب حال فوزه بالانتخابات العامة البريطانية

لندن- (د ب ا):

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، بخفض الضرائب على الأسر البريطانية بواقع نحو 200 جنيه استرليني (260 دولار) سنويا في حال فاز حزب المحافظين الذي يرأسه بالانتخابات العامة المبكرة المقررة الأسبوع المقبل.

و قدم جونسون سلسلة من التعهدات من عن طريق الصحف المؤيدة للمحافظين خلال أول 100 يوم في منصبه حال فاز بأغلبية برلمانية في الانتخابات.

وقال حزب المحافظين إنه بجانب ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل، تعهد جونسون أيضا" بخفض الضرائب على العاملين" وضمان مزيد من التمويل لقطاعي الصحة والتعليم وتغير القانون" لإنهاء الإفراج التلقائي عن المدانين".

وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في تغريدة عبر تويتر أن التعهدات تمثل" أجندة المحافظين القوية والمتفائلة لدفع بريطانيا إلى الأمام".

وتعهد حزب العمال المعارض، بقيادة جيرمي كوربين، بإجراء تغيير "جذري" للاقتصاد البريطاني، من خلال إعادة تأميم القطاعات الرئيسية والاستثمار بقوة في خدمات الصحة والبنية التحتية وتوفير خدمات النطاق العريض للاتصالات مجانا.

كما تعهد جونسون بتمويل قطاعات الصحة والتعليم والشرطة وخدمات السكك الحديدية، والعمل على الحد من الهجرة وإجراء مفاوضات للتوصل لاتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وخلصت استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين سوف يفوزون بأغلبية برلمانية مريحة.