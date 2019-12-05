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تسليم جثمان إغاثي ياباني بارز قُتل في أفغانستان لسفارة بلاده بكابول

03:39 م الخميس 05 ديسمبر 2019
تسليم جثمان إغاثي ياباني بارز قُتل في أفغانستان لسفارة بلاده بكابول

الشرطة الافغانية

كابول- (د ب أ):

تم تسليم جثمان تيتسو ناكامورا، وهو طبيب وإغاثي ياباني بارز قتل في هجوم في أفغانستان، إلى السفارة اليابانية في كابول، الخميس.

ودعا العديد من الأفغان الحكومة إلى إقامة جنازة رسمية للفقيد ناكامورا، وطلبوا من الحكومة إطلاق جائزة فخرية باسمه.

وقتل ناكامورا، الذي كان يرأس "منظمة الخدمات الطبية اليابانية للسلام" غير الحكومية، مع 5 أشخاص آخرين عندما فتح مسلحون النار على سيارتهم في مدينة جلال آباد في إقليم نانجارهار أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطاء الله خوجياني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم نقل جثمان ناكامورا أولا بطائرة هليكوبتر عسكرية إلى كابول مساء الأربعاء ثم تم تسليمها بعد ذلك إلى السفارة.

وبعد مقتل ناكامورا، أعرب العديد من الأفغان عن شعورهم بالعار لعدم تمكن بلادهم من حماية الإغاثي البارز (73 عاما) الذي كرس حياته من أجل رعاية البلاد التي مزقتها الحرب.

ونشر الأفغان صورة ناكامورا على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بعبارة "سامحنا". وفي مقطع فيديو يشاركه الآن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، يقول ناكامورا: "لقد حاولت ألا يكون لي أعداء".

وعمل ناكامورا في الإقليم منذ عقود. وحصل الطبيب الياباني مؤخرا على المواطنة الأفغانية الفخرية تقديرا لما قدمه على مدار سنوات من خدمات للبلاد.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وأعلنت طالبان أفغانستان أنها لم تتورط في الهجوم.

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