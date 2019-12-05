خارجية الاحتلال الإسرائيلي تتمنى خسارة كوربين في انتخابات بريطانيا

تل أبيب- (د ب أ):

أعرب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، عن أمله في أن يخسر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين في الانتخابات البريطانية المقررة الأسبوع القادم، وذلك بسبب اتهامات له بمعاداة السامية.

وقال كاتس في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لن أتدخل في انتخابات داخلية، ولكنني آمل ألا يُنتخب، وسط كل معاداة السامية هذه ... آمل أن يفوز الطرف الآخر".

ويواجه كوربين اتهامات بالسماح بثقافة معاداة السامية، التي يثيرها الانتقاد العنيف من جانب كثيرين من أعضاء حزب العمال البريطاني لإسرائيل، والدعم القوي للقضايا الفلسطينية منذ رئاسته للحزب المعارض في 2015 .

ووفقا لصحيفة التايمز البريطانية اليومية فإن 13 من نواب الحزب غادروه منذ عام 2017 بسبب تعامله مع القضية.

وينفي كوربين هذه الاتهامات.

وكان كبير الحاخامات في بريطانيا اعتبر الشهر الماضي أن كوربين "لا يليق بالمنصب الرفيع" بسبب تعامله مع معاداة السامية داخل حزبه.

وأظهر استطلاع أجري في مارس الماضي بطلب من منظمة حقوقية يهودية بريطانية أن 87 بالمائة من يهود بريطانيا يعتبرون كوربين معاديا للسامية، وأن نحو نصفهم سيفكرون في الهجرة إذا ما فاز في الانتخابات.

ويتوجه البريطانيون لصناديق الاقتراع في 12 ديسمبر الجاري للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة تمت الدعوة لها بعدما رفض البرلمان التمرير السريع لاتفاق توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.