كوريا الجنوبية: عملية نزع الأسلحة النووية "في مرحلة حرجة"

سول- (د ب أ):

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، الخميس، إن الموقف المتأزم مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي وصل لـ"مرحلة حرجة" فيما سعى إلى الاستعانة بمساعدة بكين في تخفيف التوترات.

وجاءت تصريحاته خلال اجتماع في سول مع وزير الخارجية الصيني وانج يي. يشار إلى أن الصين تعد أقرب حليف لكوريا الشمالية.

تتزايد المخاوف في كوريا الجنوبية من أن التوترات يمكن أن ترتفع بشكل حاد في العام الجديد وسط تعثر المحادثات بين بيونجيانج وواشنطن .

ونقل مكتب مون عنه القول خلال المحادثات إن "عملية نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام بشكل دائم تمر بمرحلة حرجة".

والمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، لم تُحرز تقدما على الإطلاق منذ فشل قمة عقدت في فيتنام في فبراير الماضي.

حددت قيادة بيونجيانج نهاية العام كموعد نهائي ودعت واشنطن إلى وضع مقترحات جديدة على الطاولة.

وأحد مطالب كوريا الجنوبية هو تخفيف العقوبات الدولية.

وقال وانج إنه جاء إلى سول لتعزيز "الاتصالات الإستراتيجية" مع قيادة كوريا الجنوبية.

وناقش وانج ونظيرته كانج كونج وها، الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية أمس الأربعاء.

وينظر للزيارة على أنها خطوة أخرى باتجاه تحسين العلاقات بين سول وبكين التي فترت نوعا ما.

ورأت بكين تمركز منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد" في كوريا الجنوبية قبل عامين كتهديد للمصالح الأمنية الصينية. ولم يتم حل النزاع بشأن نظام "ثاد" بشكل كامل.

وتستضيف الصين الشهر الجاري قمة مع اليابان وكوريا الجنوبية ومن المتوقع أن يحضرها مون.