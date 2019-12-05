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ليبرمان: لم يعد هناك مفر من إجراء انتخابات جديدة

02:06 م الخميس 05 ديسمبر 2019
ليبرمان: لم يعد هناك مفر من إجراء انتخابات جديدة

أفيجدور ليبرمان

تل أبيب - (د ب أ):

اعتبر أفيجدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أنه لم يعد هناك مفر من إجراء انتخابات جديدة، ستكون الثالثة خلال عام واحد.

كما اعتبر أن الأمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بين حزب "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني جانتس، قد تلاشت. وكان الجانبان قد تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في التوصل لتسوية لتشكيل حكومة معا.

وقال ليبرمان في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" :"لقد اتخذ كل منهما قرارا استراتيجيا بعدم الذهاب إلى الوحدة، ومن ثم فإن الجانبين يتحملان المسؤولية عن الذهاب لانتخابات أخرى".

وأضاف أن كلا منهما يعتقد أنه سيحصل على المزيد من المقاعد إذا ما تم إجراء انتخابات أخرى.

وفي المقابلة، استبعد ليبرمان تماما إمكانية تشكيل حكومة يمينية ضيقة مع حزب نتنياهو.

ورأى أن أي حكومة ضيقة ستكون في "احتكاك دائم"، وأن قراراتها قد تخلق صدعا داخل المجتمع الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أنه أمام نواب الكنيست فرصة أخيرة حتى منتصف ليل الأربعاء القادم لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الحالية، وإلا سيتم الذهاب من جديد إلى صناديق الاقتراع.

أفيجدور ليبرمان حزب إسرائيل بيتنا انتخابات تل أبيب

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