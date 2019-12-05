مقتل 8 أشخاص بينهم أطفال جراء انفجار للغاز في بولندا

وارسو - (د ب أ):

لقي ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال حتفهم جراء انفجار للغاز في منزل منعزل جنوبي بولندا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية (باب) اليوم الخميس.

ووقع الانفجار في وقت متأخر من أمس الأربعاء في منتجع شتيرك الشهير للتزلج في جبال الكاربات، وفقا للتقرير.

وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء لشبكة "تي.في.إن 24" إن المنزل انهار وتحول إلى كتلة من اللهب.

ويشارك 100 فرد من رجال الإطفاء و50 آخرون من رجال الشرطة في مهمة الإنقاذ ، مع وجود كلاب بوليسية في موقع الحادث، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتردد أنه تمت السيطرة على الحريق.

وقال ياروسلاف فيتشوريك، رئيس إدارة مقاطعة سيليزيا: "يجب علينا أن نبحث بين الأنقاض يدويا، ولا يمكن استخدام الآلات الثقيلة".

ويعتقد أن تسعة أشخاص كانوا يعيشون في المنزل، وكان أحدهم غير موجود بالمنزل وقت الانفجار.

وتعمل شركة الغاز البولندية "PSG" بناء على افتراض أن خط أنابيب للغاز أمام المبنى قد تعرض للتلف أثناء أعمال بناء. وقال متحدث باسم الشركة إنه تم تسجيل انخفاضا مفاجئا في ضغط الغاز .

كما أفادت تقارير بأنه تم العثور على أدوات يحتمل أنها التي تسببت في تلف الأنبوب بالقرب من موقع الانفجار.

ولم يتم بعد التحقيق بشأن سبب الانفجار على نحو دقيق.