باكستان: الطفلة المرجومة حتى الموت أصيبت بكسر في الرقبة والوجه

إسلام آباد - (د ب أ):

ذكر مجلس أطباء باكستاني أن الطفلة والتي كانت قد تم رجمها حتى الموت بباكستان قبل أسبوعين تنفيذا لحكم مجلس قبلي، كانت قد أصيبت بكسر في الرقبة والوجه، وإصابات عميقة في الأنف والرأس والجذع، وهو ما يُعتقد أنه نتج عن الحجارة الثقيلة التي تم رجمها بها.

وأفادت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الالكتروني اليوم الخميس، بأن تصريحات مجلس الاطباء قد جاءت بعد استخراج جثة الطفلة "جول سما"، البالغة من العمر تسعة أعوام، أمس الاربعاء.

وقام مجل الاطباء باستخراج الجثة من المقابر الواقعة بالقرب من جبال "كارو كوت"، على بعد 30 كيلومترا من بلدة "واهي باندي" بإقليم السند جنوبي باكستان، بعد أن أشار والد الطفلة "علي بوكس ريند" إلى مكان قبرها، في ظل إجراءات أمنية مشددة، بحسب "دون".

ومن جانبه، سجل والد الطفلة أقواله أمام المجلس الطبي، وأكد مجددا أن وفاة ابنته كانت عرضية، موضحا أنه كان يفترض بطريق الخطأ أنها قُتلت، ولكنها في الحقيقة لقت حتفها بعد سقوط حجارة ثقيلة عليها إثر وقوع انهيار أرضي.