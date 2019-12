على نغمات أغنية لعمرو دياب.. محمد عبد الرحمن يحتفل بعيد زواجه الثاني

View this post on Instagram

ربنا يخيلكي ليا يا أحلي زوجه في الدنيا مع بعض بقالنا سنتين ومكملين إن شاء الله لآخر العمر مع بعض وربنا يخليكي ليا إنتي وأولادنا يارب وميحرمنيش منك يا أحلي آيه في الدنيا كلها وربنا يخليلكوا كل الناس اللي بتحبوهم يارب ويفضلوا معاكوا وحواليكوا علي طول #سنتين_ومكملين✌❤ معانا يارب 😘😘😂😂