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على نغمات أغنية لعمرو دياب.. محمد عبد الرحمن يحتفل بعيد زواجه الثاني

12:30 م الخميس 05 ديسمبر 2019
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كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل الفنان محمد عبد الرحمن، بعيد زواجه الثاني، عبر حسابه بموقع إنستجرام، إذ نشر مقطع فيديو يضم مجموعة صور له برفقة زوجته، على نغمات أغنية "معاك قلبي"، للنجم عمرو دياب.

وعلق "عبدالرحمن" على الفيديو قائلًا: "ربنا يخيلكي ليا يا أحلي زوجة في الدنيا مع بعض بقالنا سنتين ومكملين إن شاء الله لآخر العمر مع بعض".

وتابع: "ربنا يخليكي ليا إنتِ وأولادنا يارب وميحرمنيش منك يا أحلي آية في الدنيا كلها، ربنا يخليلكوا كل الناس اللي بتحبوهم يارب ويفضلوا معاكوا وحواليكوا علي طول".

على جانب آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن، عرض فيلم "لص بغداد" الذي يشارك في بطولته، والمقرر طرحه في يناير المقبل.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

محمد عبد الرحمن عيد زواج عمرو دياب إنستجرام

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