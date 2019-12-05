العراق: تفكيك شبكة إرهابية في محافظة الأنبار
بغداد - أ ش أ
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس تفكيك شبكة إرهابية تابعة لديوان الحسبة في محافظة الأنبار.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة بالتعاون مع استخبارات لواء ٢٩ من تفكيك شبكة إرهابية مكونة من 4 إرهابيين يعملون بما يسمى (ديوان الحسبة) في منطقة الشامية بالأنبار".
وأضافت خلية الإعلام الأمني أن أعضاء الشبكة الإرهابية مطلوبون إلى القضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
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