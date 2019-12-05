موريتانيا تفتح تحقيقا في غرق قارب مهاجرين تسبب في وفاة 58 شخصا

نواكشوط - (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق فتح تحقيق جنائي في غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة نواذيبو الساحلية كانوا في طريقهم إلى اسبانيا.

وقال مرزوق ، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين ليل الاربعاء تسبب في وفاة 58 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة ونقل 10 آخرين للرعاية الطبية للعلاج وإيواء 85 ناجيا.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من بعض الناجين فان الزورق انطلق من العاصمة الجامبية بانجول ، لافتا إلى فتح تحقيق جنائي لمعرفة الشبكات أو الأشخاص المتورطين في عملية التهريب.

وكانت سواحل موريتانيا قد شهدت ما بين 2005 و 2010 مصرع عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة المتدفقين إلى إسبانيا عبر سواحل موريتانيا لكن الأمور هدأت منذ ذلك الحين قبل أن تعود زوارق الهجرة الى الظهور في الأشهر القليلة الماضية وأعلن خفر السواحل الموريتاني حجز عدة زوارق .

ويوجد في مدينة نواذيبو مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين افتتح بالتعاون مع إسبانيا وتعمل فيه فرقة من الحرس المدني الإسباني مختصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.