ختام النسخة الأخيرة من سلسلة "التضامن الإسلامي" بالبرازيل

كتبت – إيمان محمود

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، واتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل وبمشاركة القنصلية الإماراتية بالبرازيل ومساهمة محافظة وبلدية ساو باولو، النسخة الأخيرة لهذا العام من سلسلة التضامن الإسلامي بمنطقة جابكوارا بولاية ساو باولو، بحضور القنصل الإماراتي بالبرازيل إبراهيم سالم العلوي، ومحمد حسين الزغبي رئيس الاتحاد، وعلي حسين الزغبي نائب رئيس الاتحاد، وما يقرب من 15000 من مستحقي المساعدات تواجدوا منذ الصباح الباكر في الطوابير للاستفادة من الخدمات المقدمة.

وتم خلال الاحتفالية اجراء كشوفات صحية وطبية مجانية مثل فحوصات الكوليسترول وفحص ضغط الدم وفيروس سي وفحص العيون وفحص السكري وفحوصات سرطان الثدي والتي بلغ عددها ما يقرب من 10 آلاف فحص، كذلك توزيع 500 نظارة طبية على المحتاجين، بالإضافة لبعض الأنشطة الترفيهية مثل الكابويرا هذا الفن البرازيلي الممزوج بالموسيقي والحركات الرياضية وكذلك توزيع البلالين وغزل البنات والفوشار وتوزيع تيشرتات مرسومة بأيدي الأطفال، أيضاً الخدمات التجميلية كقص الشعر والتدليك والاعتناء بالبشرة.

وانتهي الحدث بتوزيع 1000 سلة غذائية و2000 دجاجة من اللحوم الحلال، وأيضاً 3000 لعبة موزعة على الأطفال لإدخال الفرح والبهجة على قلوبهم كذلك توزيع نسخ مجانية من كتاب الأطفال التي تصدره فامبراس (خليل)‏.

وأكد علي حسين الزغبي، إن ختام الحدث المتواصل من سلسلة التضامن الإسلامي والتي استمرت طوال العام وستستمر ان شاء الله في الأعوام القادمة، بفضل المساعدات ودعم مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم والذين لهم منا كل تقدير واحترام على مجهودهم المبذول، وهذا بالضبط مبتغانا ومسعانا ومحاولاتنا المستمرة بتوفيق الله في مساعدة المحتاجين وتقديم كل ما نستطيع لجعل الحياة أسهل للجميع."

واختتم السيد إبراهيم سالم العلوي اليوم الخيري قائلاً "نحن دوما سعداء بتواجدنا في هذه الفعاليات ونشكر مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبالطبع لولا شراكة وتواجد فامبراس لما خرج هذا التنظيم وهذه الخدمات بهذا الشكل المميز فشكراً للجميع ومستمرون دوماً بالتعاون والعطاء المشترك."