أربيل تُسلم بغداد 250 ألف برميل نفط يوميا اعتبارًا من 2020

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، أنها ستسلم الحكومة الاتحادية في بغداد 250 ألف برميل نفط خام يوميا، اعتبارًا من مطلع 2020، مُشيرة إلى عدم تأثر رواتب الموظفين بتأخر إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2020.

وقال وزير المالية في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب في مؤتمر صحفي بأربيل، الخميس، إن "الإقليم اتفق مع بغداد بشأن النفط والموازنة والرواتب"، موضحًا أن "الاتفاق ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل من النفط يوميا الى شركة تسويق النفط (سومو)"، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق مع بغداد بشان الميزانية والنفط، لكن تقليل حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية كان قرارا سياسيا للأسف"

من جانبه، قال آمانج رحيم سكرتير رئاسة مجلس وزراء الإقليم إن "حكومة الإقليم ابدت استعدادها لتسليم النفط الى سومو، وتسليم قوائم معلومات بمبيعات النفط والديون المستحقة على الاقليم للشركات النفطية الى الحكومة الاتحادية"، وفق وكالة "موازين نيوز" العراقية.

وأضاف أن "الاتفاق مع الحكومة الاتحادية في مصلحة الجانبين وتشكيل اي حكومة اتحادية جديدة لن يتسبب في اي مشكلة للاتفاق".