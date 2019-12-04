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سيارة مفخخة تستهدف رتلاً عسكريًا تركيا شمال سوريا

11:51 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
سيارة مفخخة تستهدف رتلاً عسكريًا تركيا شمال سوريا

أرشيفية

دمشق - (د ب أ)

تعرض رتل عسكري تركي لتفجير سيارة مفخخة في منطقة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي في سوريا، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مصدر في الجيش الوطني المدعوم من تركيا لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)- "انفجرت سيارة مفخخة قرب رتل عسكري تابع للجيش التركي قرب حاجز قرية البلدق جنوب غرب مدينة جرابلس".

وأكد المصدر "أن ثلاث سيارات تابعة للجيش التركي تعرضت لأضرار متفاوتة، وأصيب عدد من الجنود في الانفجار وسط فرض الجيش التركي طوق أمني حول المنطقة، وقامت عدد من السيارات بنقل المصابين إلى مشفى جرابلس".

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