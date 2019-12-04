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مقتل 12 شخصًا على الأقل على أيدي متطرفين في الكونغو الديمقراطية

11:44 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
مقتل 12 شخصًا على الأقل على أيدي متطرفين في الكونغو الديمقراطية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جوما - (د ب أ)

قتلت ميليشيا في شرق الكونغو الديمقراطية، 12 شخصًا على الأقل في هجوم جديد، وفقا لنشطاء حقوقيين، اليوم الأربعاء.

وهاجمت جماعة (القوات الديمقراطية المتحالفة) الإسلامية المتطرفة قريتين بالقرب من بلدة كامانجو صباح أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت منظمة حقوق الإنسان المحلية "سي إي بي ايه دي إتش أو" اليوم الأربعاء.

وأضافت المنظمة أن المهاجمين اختطفوا خمسة أشخاص أيضا على الأقل.

ونفذت جماعات مسلحة، تهدف الكثير منها لانتزاع السيطرة على الموارد الطبيعية، هجمات متكررة في شرق الكونغو. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم جراء هذه الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية وحدها.

وشنت القوات المسلحة عملية عسكرية مؤخرا في المنطقة.

وتظاهر سكان بيني ومدن أخرى مرارا ضد انعدام الأمن المستمر في الأسابيع القليلة الماضية، وتعرضت قاعدة للأمم المتحدة في بيني للهجوم خلال أحد الاحتجاجات.

وينتشر وباء الإيبولا الذي يصعب السيطرة عليه في المنطقة أيضا بسبب الوضع الأمني السيئ.

الكونغو الديمقراطية منظمة حقوق الإنسان

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